Herne. Die Autobahn Westfalen baut die Baustelle zwischen dem Kreuz Herne und Herne-Crange um. Aufgrund dessen ist dort in den Nächten ab Mittwochabend, 22. bis Freitagmorgen, 24. Juni, jeweils von 19 bis 5 Uhr in Fahrtrichtung Duisburg streckenweise nur ein Fahrstreifen frei. Zudem steht dort am Freitag, 24. Juni, von 9 bis 13 Uhr in Fahrtrichtung Duisburg nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.