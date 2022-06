Die Autobahn Westfalen sperrt von Freitag, 1. Juli, ab 21 Uhr bis Montag, 4. Juli, um 5 Uhr die A43 zwischen Herne-Eickel und dem Kreuz Recklinghausen. Der Grund dafür sind die Bauarbeiten an der Brücke der Deutschen Bahn parallel zur Brücke Cranger Straße.

Herne. Dort wird die Schalung abgebaut, eine Art Gerüst für die Betonarbeiten an der Brücke. Großräumige Umleitungen führen über die A40 und die A45.

Die Autobahn Westfalen nutzt die Vollsperrung, um ihrerseits Arbeiten an der Strecke vorzunehmen. So wird die Fahrbahn markiert, zudem wird die Verkehrssicherung im Bereich der Schrankenanlagen optimiert. Unter anderem werden die LED-Tafeln deaktiviert, welche die Geschwindigkeit anzeigen, da sie testweise durch Schilder ersetzt werden.

Deswegen steht dem Verkehr im genannten Zeitraum in Fahrtrichtung Wuppertal im Bereich der Schrankenanlage südlich des Kreuzes Recklinghausen zeitweise nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.