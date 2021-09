Entsorgung Herne verschenkt fair gehandelte Schokolade

Am Freitag, dem 17.09.2021erhalten alle Besucherinnen und Besucher des Kundencenters von Entsorgung Herne an der Südstraße 10 in der Zeit von 9 bis 13 Uhr eine Tafel fair gehandelte Vollmilchschokolade.

Fair und lecker wird die Aktion am Samstag, dem 18.09.2021 auf dem Wertstoffhof an der Meesmannstraße in der Zeit von 8 bis 14 Uhr fortgesetzt. Alle Kundinnen und Kunden, die Abfälle oder Wertstoffe abgeben wollen, bekommen eine fair gehandelte Tafel Schokolade – solange der Vorrat reicht.

Die Faire Woche steht in diesem Jahr unter dem Motto „Zukunft fair gestalten - #fairhandeln für Menschenrechte weltweit“. Es geht darum aufzuzeigen, welchen Beitrag der Kauf von fair gehandelten Produkten zur Verbesserung menschenwürdiger Arbeitsbedingungen und nachhaltigem Wirtschaften leistet.

Infotag für Entsorgung Herne

Am 23.09.2021 können sich die Mitarbeitenden von Entsorgung Herne an einem Informationstag zum Thema „Fair, bio und gesund“ davon überzeugen, dass ein gutes Leben nicht nur für die eigene Fitness und den Schutz der Umwelt Pluspunkte bringt, sondern auch dazu beitragen kann, die Welt ein bisschen gerechter zu gestalten.