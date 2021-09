10. Revierkunst - ich möchte Sie über die kommende Revierkunst informieren. Termin: 10. | 11. | 12. September von 10 - 20 Uhr Diesjähriger Standort ist das Industriemuseum Henrichshütte Hattingen | Werksstraße 31 - 33.

70 Künstler freuen sich ;-) Auch wenn die Revierkunst dieses Jahr nicht in Herten stattfinden kann (Baumaßnahmen auf Ewald) würde ich mich sehr darüber freuen, wenn Sie und Ihre Leser uns nicht vergessen würden ;-) Denn wir kommen wieder ;-)

10 Jahre Revierkunst - einmal im Jahr - an 3 Tagen - präsentieren 70 Künstler aus dem Ruhrgebiet und Gastkünstler

auf der Revierkunst ihre neuen Werke - eigensinnigkraftvoll und mit viel Revierkunstpower in den Hallen unserer Industriekultur der Metropole Ruhr.

Im stimmungsvollen Ambiente der historischen Maschinenhalle und den spannenden, weitläufigen Gewölbekeller trifft Hüttenambiente

auf zeitgenössische Kunst - Skulpturen aus Glas, Stein, Stahl, Holz - Malerei vom modernen Realismus bis zur Abstraktion, Streetart, Digitale Kunst,

Videos und Installationen. Kunstfreunde können an diesen drei Tagen in direktem Dialog mit den Künstlern treten und ein Kunstwerk erwerben.

Es werde zwei Revier-Kunstpreise vergeben (Publikumspreis & Künstler-Kunstpreis).

Zur Finanzierung der Revierkunst wird ein Crowdfunding über das Internetportal Startnext veranstaltet.

Das Crowdfunding hat zum Ziel, die Künstler zu unterstützen und eine kostenfreie Teilnahme zu ermöglichen.

www.startnext.com/revierkunst

Es wäre toll, wenn Sie über die Revierkunst und das Cowdfunding berichten würden.

Die Revierkunst arbeitet nicht gewinnorientiert und nimmt auch keine Provisionen von den Künstlern!

Wenn Sie noch Fragen oder Fotomaterial in besserer Qualität brauchen, rufen Sie mich gerne an.

Im Anhang finden Sie eine Künstler-Auswahl.

Der Gastkünstler Dennis Meseg wird seine Installation "Broken" mit 222 weiblichen Schaufensterpuppen und 111 Schaufensterpuppen " It is like it" aufbauen.

https://www.dennis-josef-meseg.de/installationen/broken/

Der Gastkünstler Thomas Baumgärtel (Bananensprayer) wird im Rahmen der Revierkunst seine Banane sprühen ;-)