Am Mittwochnachmittag, 21. Oktober, kam es in Hilden im Bereich der Kreuzung Baustraße/Am Lindenplatz zum Zusammenprall zweier kreuzender Pkw, bei dem beide Beteiligte leicht verletzt wurden. Es entstand Sachschaden von mehr als 10.000 Euro.

Gegen 15.55 Uhr befuhr eine 59-jährige Mettmannerin mit ihrem Pkw Peugeot die Lindenstraße in Fahrtrichtung Am Lindenplatz. Zur selben Zeit fuhr ein 54 Jahre alter Hildener mit seinem Pkw Audi von der Richrather Straße aus kommend in die Baustraße, um dort weiter in Richtung Grünstraße zu fahren. Beide passierten zeitgleich den Kreuzungsbereich Baustraße/Am Lindenplatz, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Nach Angaben des Hildeners sowie weiterer Zeugen, ist der 54-jährige bei Grünlicht in die Kreuzung gefahren. Die Mettmannerin gibt ebenfalls an, die für sie geltende Signalanlage habe Grünlicht gezeigt. Die zur Unfallaufnahme eingesetzten Polizeibeamten haben bei einer Überprüfung der Anlage die ordnungsgemäße Funktion festgestellt. Weiteres ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Bei dem Unfall wurden beide Pkw so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Beide Beteiligten erlitten leichte Verletzungen. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Kreuzung gesperrt.