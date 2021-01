In der Nacht zu Mittwoch, 27. Januar, kam es zu einem Firmeneinbruchdiebstahl an der Straße "Im Hülsenfeld" in Hilden.

Unbekannte Täter drangen, nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen, auf bisher unbekannte Art und Weise in der Zeit von 17.45 Uhr bis 6.10 Uhr in das Bürogebäude in dem Gewerbegebiet ein. Aus einem Büroraum entwendeten sie zwei Computer und flohen unerkannt in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jderzeit unter der Telefonnummer (02103) 898-6410 entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!