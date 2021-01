In der Zeit von Samstag, 9. Januar, bis Donnerstag, 14. Januar, kam es an der Fichtestraße in Hilden zu einem Einbruchdiebstahl.

Unbekannte Täter drangen hierbei gewaltsam durch die rückwärtig gelegene Terrassentür in das freistehende Einfamilienhaus ein. Sie durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen und flohen vermutlich auf dem Einstiegsweg. Unerkannt verließen sie den Tatort in unbekannte Richtung. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zum Beuteschaden konnte im Rahmen der Anzeigenaufnahme zunächst keine Angabe getätigt werden.

