Während der üblichen Geschäftsschlusszeit, vom Dienstagabend, 14. Juli, 19.30 Uhr, bis zum Mittwochmorgen des 15. Juli, 7.30 Uhr, kam es zum Einbruch in die Geschäftsräume eines Fleischhändlers für Tiernahrung an der St.-Konrad-Allee in Hilden.

Scheinbar unbemerkt von Nachbarn oder anderen Zeugen, drangen ein oder mehrere bislang noch unbekannte Einbrecher in das in einer Geschäftszeile liegende Ladenlokal ein, teilt die Polizei mit. Hierzu wurde eine rückwärtige Türe mit Werkzeuggewalt aufgebrochen. Aus den insgesamt delikttypisch durchsuchten Räumen verschwanden nach ersten Erkenntnissen eine geringe Menge Wechselgeld aus einer Ladenkasse sowie ein im Thekenbereich abgelegter Bluetooth-Kopfhörer. Der Gesamtwert aus Beute und Sachschaden summiert sich nach bisherigen Schätzungen auf mehrere hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon (02103) 898-6410, jederzeit entgegen.