Am Dienstagvormittag, 18. August, wurde ein 66-jähriger Motorradfahrer in einem Kreisverkehr auf der Gerresheimer Straße in Hilden bei einem Zusammenstoß mit dem Corsa einer 68-jährigen Hildenerin schwer verletzt.Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.



Das war passiert: Gegen 9.50 Uhr befuhr eine 68-jährige Hildenerin mit ihrem Corsa die Gerresheimer Straße in Richtung Innenstadt. Sie bog in einen Kreisverkehr ein und hatte die Absicht, diesen an der zweiten Ausfahrt auf der Gerresheimer Straße wieder zu verlassen. Nach dem aktuellen Stand der Erkenntnisse übersah sie dabei den ihr vorausfahrenden 66-jährigen Motorradfahrer, welcher mit seiner Yamaha den Kreisverkehr aus Fahrtrichtung Hilden Innenstadt kommend befuhr und in die Straße Schalbruch abbiegen wollte.

Das Motorrad des 66-Jährigen wurde im Heckbereich von dem Opel Corsa der 68-Jährigen touchiert. Hierbei kam die Yamaha zu Fall und der Fahrer verletzte sich bei dem Sturz so schwer, dass er mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Yamaha wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Gesamtsachschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt.

Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Gerresheimer Straße teilweise gesperrt. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden durch die hinzugezogene Feuerwehr abgestreut und aufgenommen.