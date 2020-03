Gestern Nachmittag, Dienstag, 24. März, hat die Polizei in Hilden, vor allem dank der Hilfe couragierter Zeugen, einen flüchtigen Ladendieb vorläufig festgenommen.

Der 46-Jährige hatte zuvor in einem Verbrauchermarkt an der Oststraße mehrere Stangen Zigaretten entwendet. Gegen 14.30 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeuge, dass der 46-jährige Mann etwas unter seiner Jacke versteckte. Als er ihn darauf ansprechen wollte, flüchtete dieser fußläufig in Richtung Mühlenbachweg.



Zeugen verfolgen Täter

Umstehende Zeugen bekamen den Vorfall mit und verfolgten den 46-Jährigen. Seine Beute, zehn Stangen Zigaretten im Wert von etwa 700 Euro, ließ er während seiner Flucht fallen.

Den couragierten Zeugen gelang es, den Ladendieb schließlich auf dem Mühlenbachweg, in Höhe einer Bäckerei, zu stellen und bis zum Eintreffen der inzwischen alarmierten Polizei festzuhalten.

Festnahme

Die Polizeibeamten nahmen den Mann, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, vorläufig fest. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet.