In der Zeit von Sonntagabend, 1. November, 23.45 Uhr, bis Montagmorgen, 2. November, 6.15 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter einen vier Jahre alten schwarzen Porsche Cayenne aus der Hauseinfahrt an der Straße Kiefernweg in Hilden. Wie der ohne "keyless-go" geführte Porsche mit dem amtlichen Kennzeichen ME-PO 55 geöffnet, gestartet und weggefahren werden konnte, ist bisher noch nicht geklärt.

Die Kennzeichen des allradbetriebenen Cayenne konnten auf einem nahegelegenen Parkplatz eines Friedhofes am Ohligser Weg aufgefunden und sichergestellt werden. Weitere Such- und Ermittlungsmaßnahmen nach den Fahrzeugdieben sowie dem Fahrzeug, dessen Zeitwert auf circa 45.000 Euro geschätzt wird, wurden veranlasst. Bisher liegen der Polizei jedoch noch keine konkreten Hinweise vor.

Die Polizei hat ein Strafverfahren und weitere Ermittlungsmaßnahmen eingeleitet. Sachdienliche Angaben zum Verbleib des Porsche Cayenne aber auch zu verdächtigen Personen, die bei der Tat oder auch an dem Parkplatz des Friedhofs dabei beobachtet wurden, wie sie die angebrachten Kennzeichen an dem Fahrzeug entfernten, nimmt die Polizei Hilden jederzeit unter der Telefonnummer (02103) 898 6410 entgegen.