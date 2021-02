In der Nacht zu Sonntag, 14. Februar, haben zwei Papiermülltonnen am Rembrandtweg in Hilden gebrannt. Die Polizei geht davon aus, dass der Inhalt absichtlich angezündet wurde. Hinweise auf einen Verursacher haben sich bisher nicht ergeben, weshalb die Polizei um Zeugenhinweise bittet.

Das war geschehen: Gegen 03.45 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeuge auf dem Heimweg zwei brennende Papiermülltonnen, welche am Rembrandtweg in Höhe der Hausnummer 3 abgestellt waren. Der 22-jährige Hildener informierte umgehend die Feuerwehr und versuchte bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, mit weiteren Anwohnern das Feuer selbstständig zu löschen.

Die Einsatzkräfte führten vor Ort die restlichen Löscharbeiten durch. Beide Papiermülltonnen wurden durch die Hitzeentwicklung stark beschädigt, der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde und leitete ein Strafverfahren zu dem Brandgeschehen ein. Trotz einer Nahbereichsfahndung sowie einer Spurensuche vor Ort konnten keinerlei Hinweise auf einen Verursacher erlangt werden.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Brandausbruch tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Hilden unter der Telefonnummer (02103) 898 6410 in Verbindung zu setzen.