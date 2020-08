Am Mittwochmittag, 12. August, parkte in der Zeit zwischen 11.50 und 12.15 Uhr ein schwarzer PKW Renault Twingo auf dem großen Kundenparkplatz eines Discounters an der Gerresheimer Straße 95 in Hilden. In dieser Zeit wurde der Twingo von einem noch unbekannten anderen Fahrzeug am rechten hinteren Radkasten angefahren und beschädigt.

Obwohl dabei allein am schwarzen Renault ein geschätzter Karosserie- und Lackschaden in Höhe von 1.000 Euro zurückblieb, verließ der noch unbekannte Verursacher mit seinem Fahrzeug unerlaubt den Unfallort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Telefonnummer (02103) 898-6410 entgegen.