Mit der Vernissage am kommenden Sonntag, 9. Februar, 11 Uhr öffnet die Ausstellung "Quartett für Bild und Skulptur" im Kunstraum Gewerbepark-Süd, Hofstraße 64.



„Ein Kunstwerk ist ein Stück Natur, gesehen durch ein Temperament“, hat der französische Schriftsteller, Maler und Journalist Émile Zola einmal gesagt. Die Künstlerin Anne Rose hat Temperament und Talent, sie malt und zeichnet gegenständlich. Für die Ausstellung stellt sie ungleiche Paare gegenüber: Menschen, Pflanzen und Tiere treten in ungewohnte Paarkonstellationen.

Ein tierisches Schwergewicht im Ausstellungsgepäck hat die Künstlerin Michaela Gottschalk. Die Bildhauerin bringt eine 68 Kilogramm schwere Dickhaut mit und präsentiert 21 Skulpturen: Tiere, Köpfe sowie drei Torsen. Am liebsten bearbeitet sie mit Hammer und Meißel den Serpentin, einen Stein, den sie aus Simbabwe bezieht.

Bunte Welten aus Keramik

Die Welten der Annette Blumenhofer sind bunt und aus Keramik. Die in Witten geborene Künstlerin lebt in Ostfriesland. Sie arbeitet mit Keramik und alten Hölzern. Städte, Meere, Landschaften, Tiere und Fabelwesen bevölkern ihre Kugeln oder verlassen diese als Halbreliefs. Blumenhofer stellt in Deutschland und den Niederlanden aus.

Die vierte im Quartett ist die Initiatorin der Ausstellung selbst, die Malerin Iris Gess. Mit der Stadt Hilden feiert die Künstlerin und Kunstmentorin in diesem Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum. Seit 2010 ist sie Mitglied der Künstlergruppe H6, veranstaltete 2010 eine Einzelausstellung im Kunstraum und kuratierte dort auch die Ausstellungsreihe new names für Studierende der Düsseldorfer Kunstakademie.

Künstler bei der Vernissage

Alle Künstler sind bei der Vernissage anwesend. Die Bürgermeisterin, Birgit Alkenings, wird die Gäste persönlich begrüßen. Zu den einzelnen Kunstwerken und den Künstlerinnen gibt es eine Einführung von Dr. Susan Tuchel. Die musikalische Begleitung übernimmt Thomas Battenstein mit seiner Gitarre. Für Getränke und Snacks ist ebenfalls gesorgt.

Die Ausstellung ist bis Sonntag, 16. Februar, Dienstag bis Freitag 14 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.