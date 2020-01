Überaus erfolgreich schnitten die Teilnehmer beim diesjährigen Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" am vergangenen Wochenende in Monheim ab. Von den insgesamt 150 gewerteten Nachwuchsmusikern erhielten alle erste bis dritte Preise.



62 Teilnehmer erzielten eine Wertung von 23 und mehr Punkten. Am Landeswettbewerb, der vom 20. bis 24. März in Essen ausgetragen wird, können allerdings "nur" 50 Musiker teilnehmen, da trotz ihrer hervorragenden Ergebnisse die Teilnehmer der Altersgruppe 1 für eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb noch zu jung waren (erst ab Altersgruppe 2, Jahrgang 2009). Unter anderem betrifft das die Klaviersolisten Malin Theresa Stanek und Isabelle My Linh Nguyen aus Hilden. Ebenfalls hervorragend, aber für den Landeswettbewerb zu jung waren bei den Drummern in der Popwertung Maximilian Cziborra und Laura Winnen aus Monheim, das Hildener Trompeten-Brüderpaar Joshua Fynn und Jesper Fiete Kröger.

Neun Klaviersolisten, acht Bläserensembles, vier Streicherensembles und vier Drummer schafften den Sprung in den Landeswettbewerb.

Bei den Klaviersolisten sind es unter anderem Meike Vogt aus Langenfeld und Johannes von Reuß aus Hilden.

Von den Bläserensembles sind zum Landeswettbewerb zugelassen: das Langenfelder Duo Vivienne Fabritius (Trompete) und Simon Jedamzik (Euphonium) sowie das Langenfelder Klarinetten-Quintett mit Ariane Ziedek, Angelina Carneim, Jens Scherf, Tassia Brüning und Leni Marie Clemens, das Langenfelder Blockflöten-Duo mit Janne Rosenthal und Lea Rave.

Bei den Streichern sehen sich die beiden Langenfelder Duos Eva Selene Mostert und Matilda Varone (Violine) sowie Luisa Vierfuß und Lotta Wittmann (Kontrabass), das Duo Sophia Morys (Violoncello) aus Erkrath und Nils Milan Boxberg (Kontrabass) aus Langenfeld beim Landeswettbewerb wieder.

Alle Wettbewerbsteilnehmer erhalten ihre Urkunden im Rahmen eines Abschlusskonzerts am Samstag, 29. Februar, um 17 Uhr in der Aula des Immanuel-Kant-Gymnasiums in Heiligenhaus. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.