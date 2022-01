Hilden. Die große Spendenaktion des Einrichtungshauses Hardeck in Hilden ist erfolgreich mit einer Spendensumme von 255.100 Euro zu Ende gegangen. Anvisiert wurden 200.000 Euro, daher freuen sich die Mitarbeiter von Hardeck sehr über den großen Erfolg.

Die Spenden werden am 12. Januar an die Lokale Caritas (Bochum, Hilden, Münster, Osnabrück und Hamburg), an den WWF und an das SOS Kinderdorf verteilt.

Mehr Information zu dieser Spendenaktion sind unter: https://www.hardeck.de/einrichtenmitherz erhältlich.