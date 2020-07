Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Donnerstag kreisweit 116 Infizierte.

Davon leben in: Erkrath 2, in Haan 3, in Heiligenhaus 7, in Hilden 5, in Langenfeld 15, in Mettmann 2, in Monheim 23, in Ratingen 20, in Velbert 39 und in Wülfrath 0.

Die meisten Fälle in Langenfeld und Monheim hängen mit einer Hochzeitsfeier in größerem Familienverbund und daraus resultierenden Ansteckungen zusammen.

Auch in Ratingen sind überwiegend Familien betroffen, die untereinander Kontakt hatten. In Velbert gehen viele der Ansteckungen auf eine zusammenhängende Kleingruppe zurück – unter anderem auch die Infektionen in einer Velberter Kita. Hier wurde inzwischen ein zweites Kind positiv getestet, weitere Tests sind veranlasst.

Die Testungen in der Erkrather Kita (hier wurde am Wochenende ein Infektionsfall vermeldet) haben keinen weiteren Fall ergeben.

Die Testergebnisse aus der Monheimer Kita (ebenfalls am Wochenende mit einem Fall gemeldet) werden voraussichtlich morgen vorliegen.

974 Personen gelten inzwischen als genesen.

Ein 69-jähriger aus Velbert ist verstorben.

Verstorbene zählt der Kreis damit bislang insgesamt 82.

Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW bei 15,6. In Kreisen oder kreisfreien Städten mit mehr als 50 Neuinfektionen (Inzidenz) pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage muss entsprechend reagiert werden.