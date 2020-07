Die erste Sommerferienwoche an der Wilhelm-Busch-Schule ist vorbei. Während am Standort Richrather Straße noch die letzten Feinarbeiten am Teil-Neubau bis zum Ferienende durchgeführt werden, sind die Kinder aus allen Klassen am Standort Zur Verlach für drei Wochen rund um das Motto „Wir genießen den Sommer“ in unterschiedlichen Aktionen eingebunden. Das teilt die Schule mit.



Entsprechend den Hygiene- und Infektionsbestimmungen sei der jeweilige Tagesablauf geregelt zwischen Händewaschen, Abstandhalten oder Nase-Mund-Abdeckung. Der coronabedingte Ablaufrahmen könne aber den kreativen und bewegungsfreudigen Kindern den Spaß an den Sommerferien nicht verderben.

Feste Gruppen gebildet

So haben Schulleiterin, OGS-Koordinatorin und das Erzieher- und Betreuerteam alle angemeldeten Wilhelm-Busch-Kinder in feste, nicht wechselnde und den Klassen entsprechende Gruppen eingeteilt. Seit mehreren Wochen sei für diese Klassen-Gruppen überlegt und geplant worden, was die Kinder mit welchem Material rund um das Sommerthema anfertigen, welche Spiele oder Übungen in der Turnhalle stattfinden und welches Freizeitvergnügen die Kinder trotz Corona-Vorschriften in der Wilhelm-Busch-Schule genießen können.

Keine Piraten an Bord

"Die Kinder sind schon nach den ersten Tagen mit solchem Eifer bei den Aktionen dabei, dass alle schnell vergessen haben, dass in diesem Sommer das Thema „Piraten“ ursprünglich als große Ferienaktion mit buntem Bühnen- und Ausflugsprogramm geplant war", heißt es weiter.

Die Auswahl bunter Fotos aus den verschiedenen Klassen-Gruppen gäben einen kleinen Eindruck von den Arbeitsergebnissen schon nach wenigen Ferientagen.

Bewegung gesichert

Neben den gezeigten „Werken“ bleibe den Kindern Zeit in den Gruppen für Stopp-Tänze oder Bewegungseinlagen nach Anleitung per Video. In den Pausen im abgegrenzten Schulhof-Areal oder auf kurzen Spaziergängen rund um die Schule, komme auch der Bewegungsdrang der Kinder nicht zu kurz, betont das Betreuungsteam.

Und so gebe es schon die ersten Kinder-Kommentare zu den diesjährigen Sommerferien. Sie zeigten, dass die Wilhelm-Busch-Kinder sich trotz mancher Einschränkungen doch recht wohl fühlen, Spaß mit Freunden haben und auch so Manches lernen und ausprobieren konnten.