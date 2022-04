Hilden. Die Stadtbücherei Hilden lädt in Kooperation mit Hand in Hand erstmalig am Donnerstag, 21. April sowie am Freitag, 22. April, lernwillige Schüler zu langen Lernnächten in der Stadtbücherei Hilden, Nove-Mesto-Platz 3, ein.

Hierfür werden die Öffnungszeiten in der Bibliothek bis auf 22 Uhr erweitert. Zur Unterstützung der Schüler stehen Nachhilfelehrer zur Verfügung. In den Lernpausen gibt es zur Stärkung gegen ein kleines Entgelt Verpflegung an der Energy-Bar.

Eine Anmeldung hierzu ist nicht erforderlich.