Hilden. Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK) veranstaltet vom 1. bis 30. November seine Straßensammlung in NRW. Wie in jedem Jahr beteiligt sich auch der Ortsverband Hilden VDK an dieser Aktion. Aufgrund der Corona-Pandemie finden ausschließlich die Friedhofs- und Straßensammlungen statt.

Der Volksbund pflegt die Gräber von circa. 2,6 Millionen Kriegstoten auf 832 Friedhöfen in 45 Staaten. Der Aufwand für die Pflege dieser Friedhöfe im Ausland beträgt jährlich circa 11 Millionen Euro. Die Finanzierung der Volksbund-Arbeit erfolgt zu etwa 70 Prozent aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen. Jede kleine Spende hilft dabei!

Die Auftaktsammlung vor dem Bürgerhaus in der Mittelstraße ist am 28. Oktober von 10 bis 11 Uhr. Am 1. November erfolgt die Friedhofssammlung durch Mitglieder der St. Seb. Schützenbruderschaft Hilden 1484 hinter den Friedhofseingängen. Die Straßensammlungen am 3. und 10. November sind vor dem Bürgerhaus in der Mittelstraße und werden von Soldaten der Waldkaserne Hilden durchgeführt.

Weitere Informationen gibt es im Internet auf www.volksbund.de