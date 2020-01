Die neu gebildete Ortsgruppe Hilden des Naturschutzbundes (NaBu) bietet Interessierten einen Spaziergang am Elbsee an, bei dem Wasservögel beobachtet und bestimmt werden können.

In der Winterzeit kommen viele Wasservögel von kleineren Seen in Nähe, wenn diese zugefroren sind, zum Elbsee, der sehr selten von einer dichten Eisdecke bedeckt ist. Ob das in diesem Jahr wieder klappen wird, ist wegen des milden Wetters nicht sicher. Interessierte treffen sich am Sonntag, 2. Februar, um 10 Uhr auf dem Parkplatz Elbsee (Vabali-Spa, Düsseldorf), Ecke Westring/Schalbruch. Bitte festes Schuhwerk und Fernglas mitbringen. Die Dauer der Exkursion beträgt zwei bis drei Stunden.