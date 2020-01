In einer aktuellen Anfrage wendet sich die Bürgeraktion (BA) Hilden an die Bürgermeisterin mit der Bitte um Auskunft zur Bevölkerungsentwicklung in der Stadt.

Zwar werde immer wieder von angeblich stagnierenden Bevölkerungszahlen gesprochen. Dies sei jedoch wenig plausibel.

In den Jahren 2016 bis 2018 wurden in Hilden 426 Neubau-Wohnungen fertiggestellt. Das ging im vergangenen Jahr aus einer Anfrage der Bürgeraktion im Stadtentwicklungsausschuss hervor. Die meisten davon im Jahr 2016 (243); 2017 wurden 105 und 2018 78 Wohnungen bezugsfertig. Einer weiteren Auskunft der Verwaltung zufolge waren im Jahr 2018 allein etwa 300 Wohnungen im Bau.

Hochgerechnet auf das Jahr 2019 dürfte die Zahl der innerhalb von vier Jahren fertiggestellten Wohnungen vorsichtig geschätzt bei gut 700 liegen. "Dass dies alles spurlos an der Bevölkerungsentwicklung in der Stadt vorübergehen soll, können wir nicht glauben", stellt dazu BA-Fraktionsvorsitzender Ludger Reffgen fest. Auch ein gesellschaftlich unverkennbares Mehr an Single-Haushalten könne einen solch erheblichen Zuwachs aufgrund von Neubautätigkeit nicht neutralisieren.

Das Gleiche gelte für den Versuch, mit einer größeren Pro-Kopf-Wohnfläche alles erklären zu wollen. Unübersehbar sei demgegenüber der starke Zuzug nach Hilden.

Seit Jahren sei bekannt, dass es zwischen dem Zensus des statistischen Landesamts und den ständigen Fortschreibungen der Einwohnerzahlen des örtlichen Einwohnermeldeamts (Bürgerbüro) erhebliche Abweichungen gibt. Die städtischen Daten basierten auf dem Meldegesetz. "Deshalb glauben wir in diesem Fall eher den Zahlen des örtlichen Melderegisters und bitten die Bürgermeisterin, diese offenzulegen."

Hildens Bevölkerung leicht angewachsen

Die Bevölkerung Hildens ist in den vergangenen Jahren leicht angestiegen. Das geht aus einer Antwort der Verwaltung auf eine Anfrage der Bürgeraktion hervor. 2010 (Stand 31.12.) lebten 56.384 Menschen in Hilden. Ende 2019 bewohnten 57.703 Personen in der Itterstadt.