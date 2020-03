Das DRK-Familienbildungswerk Hilden bietet am 19. und 26. März, jeweils 18.30 bis 22 Uhr einen Kurs „Erste Hilfe am Kind“ im DRK-Familientreff, Benrather Straße 49a, an.

Lebendigkeit und Experimentierfreude der Kinder bereichern das Leben, beinhalten aber auch, dass man auf Notfallsituationen gefasst sein muss. Diese können akute Erkrankungen betreffen, wie beispielsweise Fieberkrämpfe, Pseudokrupp oder ähnliches. Aber auch Bagatellverletzungen bis hin zu einem Unfall mit lebensbedrohlichen Folgen passieren trotz aller Vorsicht immer wieder.

Schnelles Erkennen von Notfallsituationen, die richtige Reaktion und sicheres Handeln ermöglichen, schnell zu helfen und gesundheitliche Folgen zu vermeiden. Fundiertes Hintergrundwissen verbunden mit praktischen Übungen an naturgetreuen Säuglings- und Kleinkinderpuppen geben die Sicherheit richtig und rasch zu handeln.

Der Teilnehmerbeitrag liegt bei 40 Euro. Information und Anmeldung beim DRK-Familienbildungswerk Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr unter Telefon (02103) 55628 oder unter fbw@drk-mettmann.de.