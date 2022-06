Wie kommen Hildens Bürger am besten von A nach B? Informative und unterhaltsame Antworten auf diese Fragen bietet Hildens erster Mobilitätstag am Samstag, 24. September. Von 10 bis 16 Uhr zeigen zahlreiche und Aussteller, welche Möglichkeiten es gibt, um sich komfortabel, schnell und zugleich umweltschonend fortzubewegen. Dafür arbeiten die Wirtschaftsförderung und das Klimaschutzmanagement Hand in Hand. 15 Angebote stehen bereits fest.

„Die traditionelle Autoschau in Hilden muss 2022 leider ausfallen, da krisenbedingt kaum noch Neuwagen geliefert werden“, erklärt Bürgermeister Claus Pommer. „Trotzdem wollen wir als Stadt die Gelegenheit nutzen, einmal neu rund um das Thema Mobilität zu denken. Wir wollen gute Beispiele für nachhaltige Lösungen präsentieren und gleichzeitig Tipps und Hilfestellungen bieten.“

Dementsprechend vielfältig ist die Liste der Zusagen: Mit dabei sind beispielsweise die Kreisverkehrswacht Mettmann, ein Spezialrad-Verkauf, ein Vertriebspartner für behindertengerechte Fahrzeugumbauten und der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC).

Ehrung der Stadtradler



Das Planungs- und Vermessungsamt stellt den Sachstand der Erarbeitung zum Mobilitätskonzept für die Stadt Hilden vor, die Ehrung der Stadtradler findet statt und die Stadtwerke Hilden zeigen, wie sich E-Autos bequem Zuhause laden lassen. Zusätzlich ist die Bergstation mit einem Kletterturm für Klein und Groß vertreten.

Bewegung kann Spaß machen

„Bewegung kann und soll Spaß machen“, erklärt Christian Schwenger, Leiter der städtischen Wirtschaftsförderung. „Beim Mobilitätstag vernetzen wir die verschiedenen Akteure aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft, Politik und Verwaltung.“ Auch Klimaschutzmanagerin Lara Müller ist überzeugt: „Die Mobilitätswende schaffen wir nur gemeinsam. Wir müssen nachhaltige Formen der Fortbewegung für uns entdecken, für neue Ideen offen sein und vor allem die Bürgerschaft aktiv auf diesem Weg mitnehmen.“

Vereine, Organisationen, Unternehmen

Vereine, Organisationen und Unternehmen, die sich noch beim Mobilitätstag engagieren

möchten, können sich bis Mittwoch, 24. August, bei der Wirtschaftsförderung der Stadt Hilden per Mail an: wifoe@hilden.de bewerben.