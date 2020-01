In Hilden wird auf der L403 ab heute, Montag, 6.Janaur, die Verkehrsführung geändert. Das teilt StraßenNRW heute Nachmittag mit.

"Auf dem Ostring verschwenkt die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Rhein-Berg die vorhandenen Fahrstreifen in beiden Fahrtrichtungen. Alle Fahrbeziehungen bleiben dabei erhalten. Die Verkehrsführung bleibt voraussichtlich bis März bestehen", heißt es in der Meldung.

Die neue Verkehrsführung auf der L403 hänge zusammen mit anstehenden Rodungsarbeiten zur Baufeldfreimachung im Zuge der Sanierung der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt zwischen dem Autobahnkreuz Hilden und der Anschlussstelle Solingen. Sämtliche Rodungsarbeiten seien von den zu beteiligenden Umwelt- und Naturschutzbehörden genehmigt.

"Im Anschluss an die Rodungsarbeiten finden zudem noch Leitungsarbeiten in diesem Abschnitt der L403 statt. Die Arbeiten sind witterungsabhängig", heißt es abschließend.