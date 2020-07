Um die Sicherheit von Radfahrern geht es am kommenden Mittwoch, 22. Juli, an einem Info-Stand der Kreispolizeibehörde Mettmann in der Hildener Fußgängerzone.



Gemeinsam mit den Hildener Sicherheitsberatern des Aktionsbündnis Seniorensicherheit (ASS'e) wird Polizeihauptkommissarin Simone Hakenberg, vor dem Hintergrund steigender Zahlen von zum Teil schweren Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Fahrrädern, E-Bikes und Pedelecs, Tipps zur sicheren Teilnahme am Straßenverkehr geben.

Infoveranstaltung

Die Informationsveranstaltung findet zwischen 10 und 12 Uhr in der Hildener Fußgängerzone auf der Mittelstraße auf Höhe Alter Markt statt.