Am Dienstag, 25. Mai, beginnt der barrierefreie Ausbau der Haltestelle „Richard-Wagner-Straße“ Steig 3 auf der Gerresheimer Straße an der Sparkasse. Die Haltestelle wird an den Fahrbahnrand verlegt, weil für eine barrierefreie Busbucht nicht ausreichend Platz zur Verfügung steht. Die Bauzeit beträgt voraussichtlich vier Wochen. Im ersten Bauabschnitt ist eine Engstelle mit Vorrangregelung notwendig.

Gegenwärtig wird die Haltestelle „Nove-Mesto-Platz“ Steig 2 Richtung Benrath barrierefrei ausgebaut. Nach Fertigstellung der Straßenbauarbeiten werden noch Arbeiten an der Wartehalle durchgeführt. Bis dahin halten die Busse im benachbarten Parkstreifen.

Anfang Juni wird die Wendeschleife der Horster Allee an der Bushaltestelle „Dorotheen-Viertel“ erweitert, damit auf der Linie 783 auch Gelenkbusse eingesetzt werden können. Für den Juni ist außerdem die Errichtung von drei Wartehallen geplant.

2021 wurden bisher an 13 Bussteigen neue Wartehallen errichtet. Außerdem wurden drei Haltestellen barrierefrei ausgebaut: „Mozartstraße“ Steig 4, „Lackfabrik“ Steig 2 und „Verzinkerei“ Steig 1. Die Stadt Hilden hat geplant, alle 79 Bussteige mit Umbaubedarf barrierefrei zu gestalten. Für die Umsetzung hat das Tiefbau- und Grünflächenamt Fördermittel beantragt. 50 Hildener Bussteige hat das Land NRW bereits in sein Förderprogramm aufgenommen. 15 weitere finanziert die Stadt Hilden aus Mitteln, die ihr jährlich für den ÖPNV zur Verfügung gestellt werden. Für den Austausch von neun überalterten Wartehallen erhält die Stadt Hilden Landesmittel aus einem ÖPNV-Sonderprogramm, das im Sommer 2020 kurzfristig zur Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie aufgelegt worden ist.