In der Hildener Innenstadt sind 19 Parkscheinautomaten aufgestellt. Die Geräte sind circa 20 Jahre alt und haben eine hohe Ausfallquote. Die Beschaffung von Ersatzteilen ist nicht mehr gewährleistet. Daher werden alle Hildener Parkscheinautomaten ausgetauscht. Die Aktion startet am heutigen Montag. Die neuen Automaten werden schrittweise ab dem Folgetag in Betrieb gehen.

Neben der gewohnten Zahlungsweise mit Münzgeld, ermöglichen die neuen Parkscheinautomaten auch eine bargeldlose Bezahlung, so dass das lästige Suchen nach passendem Kleingeld zukünftig entfallen kann. Informationen über die Erhebung personenbezogener Daten nach Art. 13 der EU-Datenschutz-Grundverordnung sind auf der Homepage der Stadt Hilden unter www.hilden.de/datenschutz zu finden. In der Datenschutzerklärung ist auch eine Information über “Ihre Rechte im Datenschutz“ enthalten.