Der Motor-Sport-Club Holzwickede (MSC) im ADAC musste das für Anfang September mit dem Fahrsicherheitszentrum Westfalen geplante E-Bike-Training wegen Ausfall des Trainers verschieben. Zum neuen Termin am Samstag, 10. Oktober, um 14 Uhr sind noch einige wenige Plätze frei.

Das kostenpflichtige Training wird circa vier Stunden dauern und am Schulzentrum an der Opherdicker Straße in einer kleinen Gruppe stattfinden. Ohne neugierige Zuschauer können die Teilnehmer sich mit den Besonderheiten des Pedelec-Fahrens vertraut machen.

Verkehrsreferent des MSC, Frank Niehaus: „Unter professioneller Anleitung lernen die Teilnehmer dort, wie sie mit der im Vergleich zum altbekannten Fahrrad ungewohnten Motorleistung, dem höheren Gewicht und dem veränderten Bremsverhalten umgehen. Geübt werden Anfahren, Bremsen und Ausweichen ebenso wie Wenden und Spurhalten. Es gibt auch Tipps wie man mit dem Akku umgeht, die individuelle Einstellung des Pedelecs und zur Diebstahlsicherung.“

Das Angebot richtet sowohl an Pedelec-Nutzer mit eigenem E-Bike als auch an Interessierte. Hierzu hat der MSC eine Kooperation mit Mega-Bike aus Unna-Massen geschlossen. Auf diesem Wege können auch unterschiedliche Leihräder für das Training zur Verfügung gestellt werden.

Alle weiteren Infos gibt es unter www.msc-holzwickede.de