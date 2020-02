Es ist eine Anerkennung für Mühe, Zeit und Trainingsschweiß der Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahren, die Sportlerehrung. 80 junge Sportler hatten Vereine und Schulen gemeldet, die freuten sich jetzt über Urkunden und eine gemütliche Plauschrunde im Forum des Schulzentrums.



"Wir wollen mal Danke für Eure Leistungen sagen", begrüßte Frank Lausmann, stellv. Bürgermeister, die jungen Aktiven. Einzelsportler und Mannschaften, teils in Begleitung von FReunden und Eltern, hatten sich versammelt. Aus fünf Teams, dem Bürgerschützenverein, der Turngemeinde Holzwickede (TGH), dem Holzwickeder Sportclub (HSC), dem Judoclub Holzwickede und aus dem Tanzclub „Silver Sensations“, einer Gruppe aus Cheerleadern und Tanzformation. Michael Klimziak, Vorsitzender des Sportausschuss, sagte, man sei froh um die aktive Gemeinde. "Das hat etwas mit Gemeinschaft zu tun. Nicht nur Tablet und Handy, auch miteinander was zu machen." Mit Blick auf das angedachte Sportforum sagte Klimziak, man überlege wie in der Gemeinde die Sportstätten zu verbessern seien. Jeder solle seine Gedanken und Ideen einbringen.

Udo Wiesemann, Vorsitzender des Ortsverbandes für Sport, erklärte vor der Übergabe der Urkunden, die Zahl der Ehrungen sei stabil. "Viele junge Sportler haben im vergangenen Jahr etwas erreicht."

Zudem wurden die Sportlerinnen und Sportler geehrt, die im zweiten Halbjahr 2018 und im vergangenem Jahr 2019 einen Titel errangen, die Erst-, Zweit- und Drittplatzierten der Deutschen Meisterschaft, andere Erstplatzierte bei sonstigen Meisterschaften, sowie die Mannschaften, die in eine höhere Liga aufgestiegen sind.

Den Meldungen durch die Vereine und Schulen liegen die Sportförderrichtlinien zugrunde.

Sorgen macht, so Wiesemann, die Überbelegung der Hallen. Über Tausch kann der Fehlbedarf teils kompensiert werden. Im Bereich des Gesundheitssport und des Eltern-Kind-Sport gebe es Defizite. Bis 16 Uhr haben die Schulen das Belegungsrecht und um 19 Uhr sei es zu spät für Turnen mit Kleinkindern. Indes habe sich das Sportangebot auch in Holzwickede gewandelt. Vier Sportstudios bieten ebenfalls ihre Möglichkeiten an. Froh sei man, dass die Kleinschwimmhalle am Schulzentrum wieder in Betrieb sei. Im Freibad sei das keine Lösung gewesen.

Nach der Ehrung gehörte zum Rahmenprogramm ein Plausch bei Kaffee, Kuchen und Getränken.