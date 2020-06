Gestern, am 28. Juni, wurde in Hünxe ein 79-jähriger Radfahrer von einem Hirsch gerammt - das hört man nicht alle Tage. Die Kreispolizeibehörde berichtet im Detail von dem ungewöhnlichen Vorfall:

"Am Sonntag , 28.06.2020, gegen 21:47 Uhr kam es zu einem ungewöhnlichen Wildunfall in Hünxe auf der Straße Brömmenkamp.Ein 79-jähriger Mann aus Hünxe befuhr mit seinem Fahrrad die Straße "Brömmenkamp" in Richtung Waldgebiet. Da die Straße dort eine erhebliche Steigung aufweist, stieg er mittig des Anstieges vom Fahrrad und machte eine Pause. Er stand hinter seinem abgestellten Fahrrad, als er plötzlich ein lautes Rascheln aus dem Waldgebiet hörte.

Plötzlich und für ihn völlig überraschend rannte ein großer Hirsch aus dem Waldgebiet auf ihn zu und rammte ihn. Dadurch fiel er zu Boden und wurde etwa drei Meter auf die andere Fahrbahnseite geschleudert. Hierbei erlitt er mehrere Schürfwunden. Der Hirsch rannte über die naheliegende Wiese und war nach wenigen Sekunden nicht mehr zu sehen. Am Fahrrad entstand Sachschaden. Der 79-Jährige wurde mit einem Krankenwagen zu einem Krankenhaus nach Dinslaken verbracht."