Ein Radfahrer in Hünxe ist bei einem Verkehrsunfall auf der Schermbecker Landstraße (B58) schwer verletzt worden.

Der 76-jähriger Hünxer war am Sonntag gegen 15 Uhr auf dem Radweg Richtung Schermbeck unterwegs. Als er die Straße überqueren wollte, übersah er ein Auto, das hinter ihm in die gleiche Richtung fuhr. Der Wagen erfasste das Fahrrad am Hinterreifen, wodurch der Radler stürzte. Ein Krankenwagen brachte ihn in ein Krankenhaus.