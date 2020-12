Der Insekten- und Naturschutzverein Hünxe summt e.V. hat seinen Naturbeobachtungspunkt an der Hünxer Skateanlage fertig gestellt. Drei Monate lang haben Vereinsmitglieder zusammen mit dem Gartengestalter Andreas Maurer aus der vormals schlichten Rasenfläche einen Biotoppunkt mit insektenfreundlichen Kleinstrukturen geschaffen. Gefördert wurde das Projekt von der Bundesrepublik Deutschland und dem Land Nordrhein-Westfalen im Rahmen der „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)“ sowie der LAG Lippe-Issel-Niederrhein e.V.

Üppiges Angebot für Insekten

„Unser Naturbeobachtungspunkt ist ein nachhaltiger Beitrag für den Naturschutz in der Gemeinde Hünxe. In unserer Trockenmauer, dem Wurzelbiotop und dem Sandarium finden zahlreiche Insektenarten Unterschlupf und Gelegenheit zum Nisten. Auch gefährdete Wildbienen-Arten, von denen rund Drei-Viertel im Boden nisten, finden so passende Brutstätten. Ein üppiges Nahrungsangebot hält die Fläche außerdem bereit. So wird unsere 14 Meter lange Trockenmauer von Mai bis September mit einem nahrhaften Buffet locken, das unter anderem Stauden-Sonnenblumen, Königskerzen und Narzissen bereit hält. Eine Pastorenbirne wird mit ihren Blüten und Früchten ebenfalls Insekten anlocken. Passendes Saatgut für eine Blühwiese und unterschiedliche Klee-Sorten haben wir außerdem ausgetragen. Alles in allem konnten wir aus den 548 Quadratmetern eine insektenfreundliche Grünfläche gestalten“, freut sich der 1. Vorsitzende Max Kapalla, dessen Verein auch die Pflege der Fläche übernimmt.

Förderung durch LEADER

Rund 5.100 Euro hat der Verein in die Fläche investiert. Davon wurden 80% durch öffentliche Fördergelder getragen, welche über die LAG Lippe-Issel-Niederrhein e.V. ausgezahlt wurden Professionelle Unterstützung erhielt der Verein bei seiner Arbeit durch den renommierten Gartengestalter Andreas Maurer. Einen großen Dank spricht der Verein außerdem der Gemeinde Hünxe aus, welche Hünxe summt e.V. die Fläche zur Verfügung stellte und zu einem reibungslosen Ablauf bei der Planung und Umsetzung beitrug.

Außerschulischer Lernort

Der Naturbeobachtungspunkt ist für Hünxe summt e.V. der Startpunkt einer langfristig angelegten Projektreihe. Unter dem Motto „Auf den Punkt gebracht“ möchten die Naturschützer weitere Biotop- und Naturbeobachtungspunkte im Gemeindegebiet schaffen, um so der heimischen Tier- und Insektenwelt Nahrungsquellen, Fortpflanzungsbereiche und Rückzugsorte zu bieten. Mit den naturfreundlichen Flächen möchte der Verein auch Naherholungsräume aufwerten und außerschulische Lernorte für die Umweltbildung ermöglichen. „Mit den Schulen und Kindergärten in der Gemeinde Hünxe haben wir bereits Kontakt aufgenommen. Den Kindern und Jugendlichen bietet sich die Gelegenheit zum Naturerleben und dem Verstehen biologischer Zusammenhänge. Dabei kann die heimische Flora- und Fauna kennengelernt und das Verhalten von Insekten und anderen Tieren beobachtet werden“, so der 2. Vorsitzende Benedikt Lechtenberg abschließend.