Die aus dem Jahr 1921 stammende Gleisbrücke über der Lenne im Bereich des ehemaligen Hoesch-Geländes an der Oeger Straße in Letmathe wird abgebrochen.

Der Abbruch der als Stahlfachwerkkonstruktion erbauten Brücke beginnt am Montag, 5. Oktober. Abgebrochen werden der Überbau und ein Betonpfeiler an der Lenne. Die weiteren Brückenteile wurden bereits in einer gesonderten Maßnahme von einem privaten Auftraggeber zurückgebaut.

Zum Schutz des Fischbestandes wird vor dem Abbruch des Betonpfeilers eine Befischung der Lenne durchgeführt. Der Stahlfachwerküberbau wird von einem Mobilkran ausgehoben, im Vorland der Lenne zerkleinert und dann abgefahren.

Kosten von 55.000 Euro

Die Kosten der Maßnahme betragen rund 55.000 Euro. Wenn alles planmäßig läuft, sollen die Arbeiten bis zum 23. Oktober beendet sein, heißt es aus der Stadtverwaltung. Die Maßnahme erfolgt im Zusammenhang mit dem Bau des Lenneradweges.

Ansprechpartner im Iserlohner Rathaus ist Alexander Sprung beim Bereich Tiefbau, Abteilung Straßen und Brücken, Tel. 02371/217-2731, E-Mail: alexander.sprung@iserlohn.de.