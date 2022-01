Binnen eines Tages sind beim Gesundheitsamt des Märkischen Kreises am heutigen Dienstag, 25. Januar, 624 labor-technisch bestätigte Coronanachweise eingegangen. Aktuell sind 5.416 Personen mit dem Virus infiziert. Die Impfquote beträgt kreisweit 74,2 Prozent.

Die Impfquote im Märkischen Kreis beträgt aktuell 74, 2 Prozent. 303.080 Einwohner des Märkischen Kreises sind zweifach geimpft und 193.672 Personen haben bereits die Auffrischungsimpfung erhalten. In den Impfstellen, die der Kreis mit seinen Partnern, dem DRK Halver, dem Klinikum Lüdenscheid, dem DRK im Sauerlandpark Hemer betreibt, und bei den mobilen Impfangeboten wurden in der vergangenen Woche 2.440 Menschen geimpft. Mit 1.526 Impfungen war die Auffrischungsimpfung besonders gefragt. 266 Personen ließen sich zum ersten Mal impfen und 648 zum zweiten Mal. 1.324 Impfungen erfolgten mit dem Vakzin von Biontech. 1108 Personen erhielten den Impfstoff von Moderna und acht von Johnson. Eine Übersicht aller Impfstellen im Märkischen Kreis findet sich: Hier!