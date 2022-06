Iserlohn. Eine polizeiliche Rettungsaktion der eher besonderen Art gab es am Mittwochmorgen, 8. Juni, gegen 8.30 Uhr, im Karnacksweg in Iserlohn. Eine Passantin stellte zuvor fest, dass dort eine Entenfamilie mehr als aufgeregt um einen Gully herumlief. Der Grund dafür: Eines der Entenküken war in einen dortigen Gully gefallen und konnte sich selber nicht mehr aus der misslichen Lage befreien.

Die alarmierten Polizisten hoben den Gullydeckel daraufhin aus und befreiten das Küken. Nach kurzer Nachsuche in einem angrenzenden Gebüsch, konnten auch Geschwister und Mutter angetroffen werden. Der Familienzusammenführung stand damit nichts mehr im Wege. Gemeinsam watschelte man anschließend in Richtung Seilersee weiter.