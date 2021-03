Das ehemalige Land Preußen liegt für die meisten Menschen "irgendwo im Osten" oder "in der Nähe von Berlin". Dass auch die Grafschaft Mark und damit weite Teile des heutigen Märkischen Kreises zum preußischen Territorium gehörten, weiß kaum jemand. Diese Lücke möchte der Märkische Kreis mit einer kleinen Filmreihe schließen, die bald auf Youtube zu sehen sein wird. "Immerhin ist die Burg Altena die Stammburg der mütterlichen Linie des Hohenzollernhauses", berichtet Kreisdirektorin Barbara Dienstel-Kümper. "Diese Tatsache zählt ebenso wie die erste Jugendherberge der Welt und der Erlebnisaufzug zu den besonderen Alleinstellungsmerkmalen der Burg Altena."

Die historischen Fakten stehen bei den Filmen nicht im Vordergrund, sondern werden über die sehr unterhaltsame Geschichte quasi durch die Hintertür mitgeliefert. Edutaiment oder auf Deutsch "unterhaltsames Lernen" heißt das Zauberwort, dem sich Drehbuchautorin Susanne Padberg- Rohlof, Kameramann Ingo Starink und Museumspädaogin Bernadette Lange bei der Umsetzung verpflichtet fühlten. Die Preußenfilme eigenen sich zum Einstieg in das Thema im Geschichtsunterricht, sind aber auch für jeden interessant, der mehr über die preußische Vergangenheit der Region erfahren möchte.

Der erste Film der Reihe trägt den Titel "Wie die Sauerländer zu Bürgerschützen wurden." Im Mittelpunkt steht Friedrich I., der sich am 18. Januar 1701 selbst zum König in Preußen proklamiert hatte. Dieser interessiert sich wenig für seine westlichen Territorien. Er genießt seinen barocken Lebensstil bei aufwändigen Festen. Interessant wird es für ihn erst, als er hört, dass die fleißigen Märker nicht unvermögend sind. So erfährt Friedrich von der Nadelproduktion in Iserlohn ("tief im Westen, jwd"). Mit Hilfe seiner Staatsdiener entwickelt der König kreative Ideen, die den maroden Staatshaushalt entlasten sollen. In Iserlohn lässt Friedrich I die erste Bürger-Schützen Kompagnie zum Schutz der Stadt aufstellen. Auf der Burg Altena, Anfang des 18. Jahrhunderts preußischer Garnisonsitz, befördert er invalide Soldaten kurzerhand zur regulären Besatzung.

Für Hauptrollen des Films konnte der Märkische Kreis Schauspieler der Theatergruppe PurVu aus Iserlohn gewinnen. Besonders Bernd Nobst als Friedrich verkörpert seine Rolle als barocker Herrscher in einer Mischung aus Übertreibung und Augenzwinkern. Die Hauptszenen des rund 10 Minuten langen Films wurden auf Schloss Melschede in Sundern gedreht. Weitere Drehorte waren das Stadtmuseum in Iserlohn und die Burg Altena.

Wer jetzt neugierig geworden ist, kann den Trailer ab Freitag, 5. März auf der Facebook-Seite des Märkischen Kreises sehen. Der Film in kompletter Länge ist ab Freitag, 12. März auf dem YouTube-Kanal Märkischer Kreis zu sehen.