Iserlohn. Die nächste Sprechstunde mit Bürgermeister Michael Joithe findet am Mittwoch, 26. Januar, ab 17 Uhr als Videokonferenz statt. Alle Iserlohner sind eingeladen, ihre Anliegen, Wünsche und Anregungen mit dem Bürgermeister zu besprechen.

Wer das Gesprächsangebot im Rahmen der Videokonferenz annehmen möchte, wird gebeten, sich vorab bei Daniela Bischof-Kreutzer im Bürgermeisterreferat unter Tel. 02371/217-1003 anzumelden. Im Anschluss daran wird ein Link zur Teilnahme an der Videokonferenz versandt. Sollten die technischen Voraussetzungen dafür nicht vorhanden sein, ist auch eine telefonische Kontaktaufnahme möglich. Um allen Teilnehmenden gerecht werden zu können, ist die Gesprächsdauer pro Person auf maximal zehn Minuten begrenzt.

Gehörlose, die gerne an der Bürgermeistersprechstunde teilnehmen möchten, können ihren Gesprächswunsch per E-Mail an buergermeister@iserlohn.de oder per Fax an die Nummer 02371 217-2995 senden.