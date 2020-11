Am 9. Juli 2020 hatte die Landesregierung Nordrhein-Westfalen Landesmittel in Höhe von 70 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um von Leerstand und Schließungen in Handel und Gastronomie betroffene Städte und Gemeinden unter dem Dach der Landesinitiative „Zukunft. Innenstadt. Nordrhein-Westfalen.“ unterstützen zu können. Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung hat nun die ersten Förderbewilligungen im Rahmen des „Sofortprogramms zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in Nordrhein-Westfalen 2020“ veröffentlicht; insgesamt werden 40 Millionen Euro verteilt.

„Die Stadt Iserlohn kann sich auf rund 322.000 Euro zur Unterstützung der Innenstadt und des Innenstadtbereichs in Letmathe freuen!“, erklärt der heimische CDU-Landtagsabgeordnete Thorsten Schick. „Ob die Anmietung von Ladenlokalen, der Erwerb von Gebäuden, die Verhandlung mit den Grundstückseigentümern von Einzelhandelsgroßimmobilien oder die Erarbeitung von gemeinsamen Perspektiven mit Handel, Eigentümern und Politik: Jede Kommune kann hier ihrer individuellen Herausforderung gerecht werden“, erklärt Schick den Ansatz des Programms.

Aus dem Sofortprogramm stehen weitere 30 Millionen Euro zur Verfügung: Die Frist für die Vorlage der Förderanträge für das „Sofortprogramm Innenstadt“ wird nun auf den 30. April 2021 verlängert, um der guten Resonanz Rechnung zu tragen.