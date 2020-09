In der kommenden Woche, 5. bis 9. Oktober, werden sämtliche Stellen des städtischen Jugendamtes mit rund 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die bisher in den Rathäusern I und II sowie in der ehemaligen Hauptschule Im Wiesengrund untergebracht waren, in das Hansahaus an der Hans-Böckler Straße 25 umziehen. Auch Ressortleiter Martin Stolte und sein Ressortbüro werden künftig in dem neuen Domizil zu finden sein.

Das Jugendamt bleibt während der Umzugswoche geschlossen. In dringenden Fällen ist es unter der zentralen Telefonnummer 02371/2172100 oder per E-Mail an jugendamt@iserlohn.de erreichbar. Die Postadresse ändert sich nicht. Sie lautet auch nach dem Umzug wie gehabt: Stadt Iserlohn, Jugendamt, Postfach, 58636 Iserlohn.

"Wir hoffen natürlich, dass alles reibungslos klappt. Aber möglicherweise kann es auch im Vorfeld des Umzuges vorkommen, dass es an der einen oder anderen Stelle zu Beeinträchtigungen kommt. Dafür bitte ich ganz herzlich um Verständnis", erklärt Jugendamtsleiter Kai Maibaum.

Alles Nähere zu neuen Öffnungszeiten und Betrieb des "Jugendamtes im Hansahaus" wird die Stadtverwaltung in Kürze bekanntgeben.