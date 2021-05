Wiederaufnahme des Besucherverkehrs im Deutschen Bundestag

Die heimische Bundestagsabgeordnete Dagmar Freitag teilt mit, dass der Besucherverkehr im Deutschen Bundestag für Einzelbesucher voraussichtlich am 7. Juni 2021 schrittweise wieder aufgenommen wird. Neben einem Plenarbesuch werden wieder Führungen sowie außerhalb von Sitzungswochen auch wieder Informationsvorträge für Einzelbesucher angeboten. Zudem können die Dachterrasse und Kuppel unter Berücksichtigung der abstandsbedingt begrenzten Kapazitäten tagsüber für Teilnehmer der Besucherprogramme sowie – ab voraussichtlich 10. Juli 2021 – ab 18:30 Uhr für wenige touristische Einzelbesucher wieder geöffnet werden. Weitere Informationen erhalten Sie auch unter https://www.bundestag.de/besucher

„Des Weiteren kann ich als Mitglied des Deutschen Bundestages im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten auch wieder bis zu sechs Einzelbesuchern aus dem zuschussfähigen Besucherkontingent die Teilnahme an einer Plenarsitzung oder an einem Informationsvortrag ermöglichen“, so Dagmar Freitag. Bei Interesse an einem Besuch im Rahmen einer Kontingentgruppe melden Sie sich im Berliner Büro der Abgeordneten unter dagmar.freitag.ma01@bundestag.de Bitte beachten Sie, dass die Nachfrage nach diesem geförderten Angebot in der Regel größer ist als die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze.

Hinweis: Die Teilnahme an den Informations- und Besuchsangeboten des Deutschen Bundestages ist derzeit nur bei Vorlage eines negativen Coronavirus-Testergebnisses (nicht älter als 24h), eines vollständigen Impfnachweises oder eines Genesennachweises möglich. In den Gebäuden des Deutschen Bundestages ist eine medizinische Gesichtsmaske zu tragen.