Im Märkischen Kreis sind aktuell 858 Männer und Frauen mit dem Coronavirus infiziert. Bedauerlicherweise meldet das Kreisgesundheitsamt zwei neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung.

Seit Mittwoch sind beim Gesundheitsamt des Märkischen Kreises 151 neue labor-technisch bestätigte Coronanachweise eingegangen. Damit steigt die Zahl der aktuell Infizierten auf 858. Mit ihnen befinden sich 1.504 Kontaktpersonen in Quarantäne. 34 zuvor Infizierte konnten seit Mittwoch aus der Quarantäne entlassen werden. Sie gelten als nicht mehr ansteckend. Die 151 Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (+10), Balve (+2), Halver (+2), Hemer (+11), Herscheid (+4), Iserlohn (+32), Kierspe (+15), Lüdenscheid (+18), Meinerzhagen (+18), Menden (+16), Nachrodt (+3), Neuenrade (+3), Plettenberg (+10), Schalksmühle (+1) und Werdohl (+6). Die Statistik wurde seit Mittwoch wegen einer falschen Wohnortzuweisung zum Märkischen Kreis um eins nach unten korrigiert. In den letzten sieben Tagen haben sich nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) 146,7 Märker pro 100.000 Einwohner mit dem Virus angesteckt.

Leider wurden dem Gesundheitsamt zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19 Erkrankung gemeldet. Am 20. Januar ist eine 85-jährige Plettenbergerin in stationärer Behandlung der Erkrankung erlegen. Bereits am 31. Dezember 2020 ist eine 70-jährige Patientin aus Hemer im Krankenhaus verstorben.

Die Gesundheitsdienste planen für heute 49 Coronatestungen, davon 10 an der Station in Lüdenscheid, 27 an der Teststation in Iserlohn und 12 mobil. In den Krankenhäusern werden zurzeit 129 Covid-19 Patienten behandelt, davon 24 intensivmedizinisch. 19 Personen werden beatmet. In den Pflegeeinrichtungen sind derzeit 85 Bewohner mit einem positiven Coronanachweis registriert, 9 in Schulen, 12 in Kindertagesstätten.

Laut der Statistik haben sich seit Beginn der Pandemie im Februar 9.580 Einwohner mit dem Virus infiziert. 8.538 Personen haben Corona bereits überwunden. 184 Männer und Frauen sind in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben.

Weitere Informationen unter www.maerkischer-kreis.de oder unter www.land.nrw/corona

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Hemer: 54 Infizierte, 682 Gesundete, 75 Kontaktpersonen und 16 Tote

• Iserlohn: 195 Infizierte, 2.025 Gesundete, 301 Kontaktpersonen und 30 Tote