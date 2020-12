Die Anzahl der aktuell Infizierten ist seit Dienstag leicht um 58 Personen auf 837 gestiegen. Mit ihnen stehen 2.845 Kontaktpersonen unter Quarantäne. 38 Männer und Frauen wurden als nicht mehr ansteckend aus der häuslichen Isolierung entlassen. Dafür registrierte das Gesundheitsamt 96 neue positive Coronanachweise.

Sie verteilen sich wie folgt auf Hemer (+6) und Iserlohn (+26). In den letzten sieben Tagen haben sich im Kreis nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 150,9 Menschen pro 100.000 Einwohner mit Corona infiziert.

Die Gesundheitsdienste des Märkischen Kreises planen heute insgesamt 251 Coronatestungen, davon 46 an der Teststation in Lüdenscheid, 107 an der Teststation in Iserlohn und 98 mobil. Derzeit werden 93 Covid-19-Patienten stationär in Krankenhäusern behandelt, davon 28 intensivmedizinisch. Zwölf Personen davon müssen beatmet werden. In den Pflegeeinrichtungen verzeichnet das Gesundheitsamt 101 Corona-Infektionen, in den Schulen 59 und in den Kindertageseinrichtungen 12. In sonstigen sensiblen Bereichen wie Sportvereinen, Asylunterkünften oder Feuerwehr meldet der Märkische Kreis 45 positiv Getestete.

Seit Ausbruch der Pandemie im Februar zählt der Kreis bisher insgesamt 5.239 Coronafälle. 4.344 Personen haben den Virus überwunden; 58 Männer und Frauen sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Das durchschnittliche Sterbealter betrug 74 Jahre. Alle Verstorbenen hatten fast ausnahmslos Vorerkrankungen.

Die Zahlen für die Städte:

• Hemer: 57 Infizierte, 372 Gesunde, 223 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Iserlohn: 174 Infizierte, 1094 Gesunde, 608 Kontaktpersonen und 12 Tote