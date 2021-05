Nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) haben sich kreisweit 95,6 Menschen pro 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus angesteckt. Das Gesundheitsamt meldet 94 Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Leider sind auch zwei weitere Todesfälle zu beklagen.



In den letzten 24 Stunden hat das Gesundheitsamt 94 labor-technisch bestätigte Coronanachweise registriert. Aktuell sind 794 Männer und Frauen mit dem Coronavirus infiziert. Mit den 773 Kontaktpersonen befinden sich damit also insgesamt 1.567 Einwohner in häuslicher Quarantäne und dürfen ihr Haus beziehungsweise ihre Wohnung nicht verlassen. Die 94 Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (+5), Balve (+3), Halver (+4), Hemer (+3), Iserlohn (+18), Kierspe (+10), Lüdenscheid (+21), Meinerzhagen (+1), Menden (+12), Nachrodt-Wiblingwerde (+1), Plettenberg (+9), Schalksmühle (+1) und Werdohl (+6). Der Sieben-Tages-Inzidenzwert liegt laut Robert-Koch-Institut bei 95,6 Personen. Bleibt der Inzidenzwert auch morgen (Freitag, 21. Mai) noch unter 100, könnten bereits Pfingstsonntag erste Lockerungen greifen.

Leider wurden beim Gesundheitsamt auch zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung aktenkundig. Aus Lüdenscheid verstarb ein 64-jähriger Patient und aus Altena ein 67-jähriger Patient. Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 sind 395 Einwohner in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Insgesamt gingen beim Märkischen Kreis 20.181 Coronanachweise ein. 18.992 Personen haben die Krankheit überstanden.

In den Krankenhäusern werden zurzeit noch 63 Covid-19 Patienten behandelt, davon 14 intensivmedizinisch, 8 müssen beatmet werden. In der Pflege sind 10 Bewohner von stationären Einrichtungen, Patienten von ambulanten Pflegediensten sowie der Eingliederungshilfe mit dem Coronavirus infiziert, 12 Beschäftigte befinden sich in häuslicher Quarantäne. In Schulen sind 17 und in Kitas 10 Coronafälle bekannt. Die Gesundheitsdienste planen für heute 81 PCR-Tests, davon 40 an der Teststation Lüdenscheid und 41 an der Station Iserlohn.

Weitere Informationen unter kreis.mk/corona.

Die Zahlen für die Städte:

• Hemer: 42 Infizierte, 1.383 Gesundete, 46 Kontaktpersonen und 26 Tote

• Iserlohn: 161 Infizierte, 3.972 Gesundete, 144 Kontaktpersonen und 75 Tote