114 Männer und Frauen sind im Märkischen Kreis aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Das Kreisgesundheitsamt meldet seit Montag 15 labor-technisch bestätigte Neuinfektionen. 103 Kontaktpersonen wurden unter Quarantäne gestellt.

Unter Quarantäne stehen neben den 114 Infizierten auch 501 Kontaktpersonen und 134 Auslandrückkehrer. Zu den 15 neuen Infektionsfällen zählen elf Iserlohner, zwei Personen aus Halver und jeweils eine Person aus Balve und Kierspe. In Iserlohn wurde eine Behinderteneinrichtung mit 24 Bewohnern unter Quarantäne gestellt. Das Personal wird gegenwärtig noch ermittelt. Die Arbeiten in der Behindertenwerkstatt wurden untersagt. In einem Iserlohner Gymnasium und einer Realschule wurden sieben Schüler als Kontaktpersonen unter Quarantäne gestellt. Betroffen von Quarantänemaßnahmen sind auch eine Kita und ein Ausbildungszentrum. Hier dauern die Ermittlungen noch an.

In Hemer stehen zurzeit zwei Infizierte, 66 Gesunde, 17 Kontaktpersonen und ein Toter zu Buche.