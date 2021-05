Beim Gesundheitsamt des Märkischen Kreises sind in den letzten 24 Stunden nur fünf positive Coronanachweise eingegangen. Seit Pfingstmontag konnten 228 Männer und Frauen die häusliche Quarantäne verlassen, darunter 134 vormals Infizierte und 94 Kontaktpersonen.



Nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts haben sich im Märkischen Kreis in den letzten sieben Tagen 83,4 Personen pro 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus angesteckt. Aktuell befinden sich 609 am Coronavirus Infizierte und 621 Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne. Sie dürfen ihr Haus beziehungsweise ihre Wohnung nicht verlassen. Innerhalb der letzten 24 Stunden wurden fünf Neuinfektionen gemeldet. Sie verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (+1), Kierspe (+1) und Lüdenscheid (+3). Im gleichen Zeitraum wurde die Quarantäne von 134 vormals Infizierten und 94 Kontaktpersonen beendet.

Bei der Interpretation der Fallzahlen ist allerdings zu beachten, dass an Feier- und Brückentagen weniger Personen einen Arzt aufsuchen, wodurch auch weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt werden. Dies führt dazu, dass weniger Erregernachweise an die zuständigen Gesundheitsämter gemeldet werden.

Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 wurden beim Märkischen Kreis insgesamt 20.342 positive Coronanachweise registriert. 19.335 Personen haben die Krankheit seitdem überstanden. 398 Menschen sin in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben.

In den Krankenhäusern werden zurzeit noch 48 Covid-19 Patienten behandelt, davon 15 intensivmedizinisch, 7 müssen beatmet werden. In der Pflege sind 11 Bewohner von stationären Einrichtungen, Patienten von ambulanten Pflegediensten sowie der Eingliederungshilfe mit dem Coronavirus infiziert, 9 Beschäftigte befinden sich in häuslicher Quarantäne. In Schulen sind 16 und in Kitas 10 Coronafälle bekannt. Die Gesundheitsdienste planen für heute 46 PCR-Tests, 22 am Standort Lüdenscheid, 19 an der Abstrichstelle am Seilersee in Iserlohn und 5 mobil.

Weitere Informationen unter www.kreis.mk/corona.

Die Zahlen für die Städte:

• Hemer: 30 Infizierte, 1.400 Gesundete, 32 Kontaktpersonen und 26 Tote

• Iserlohn: 106 Infizierte, 4.052 Gesundete, 139 Kontaktpersonen und 75 Tote