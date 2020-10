Nach erfolgreicher Erstauflage im vergangenen Jahr wird die Höhenburg wieder spektakulär beleuchtet. Mit modernen Leuchtmitteln strahlt die Burg in der Zeit vom ersten Advent bis Neujahr hoch über der Stadt in prächtigem Licht.

Die Burg Altena wird in der dunklen Jahreszeit zum Glanzlicht. Nach dem letztjährigen Erfolg, hat sich der Märkische Kreis für eine Neuauflage der spektakulären Beleuchtungsaktion entschlossen. Mit hunderten LEDs wird die Höhenburg von Außen und Innen in farbiges Licht gehüllt. Bei einem Probeaufbau versicherten sich die Mitarbeiter aus dem Fachdienst Kultur von der Wirkung der Beleuchtung. Die Firma Livesound aus Lüdenscheid wurde mit der Realisierung betraut. Für Abwechslung sorgen Farbwechsel der LED-Strahler.

Angeschaltet wird das Licht am ersten Adventswochenende (27. November). Die Aktion läuft dann bis Neujahr. Der Märkische Kreis lädt die Besucher herzlich ein, diesen Augenschmaus hoch über der Stadt in der Vorweihnachtszeit zu genießen. Ein begleitender Fotowettbewerb ist ebenfalls geplant.

Durch die Corona-Pandemie wird das beliebte "Winter-Spektakulum" auf der Burg Altena dieses Jahr nicht stattfinden können.