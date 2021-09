Reißende Wassermassen, die Innenstädte in Flusslandschaften verwandelt haben. Vollgelaufene Keller. Und Schäden, die Existenzen nachhaltig bedrohen. Mitte Juli hat ein Starkregen eine Flutkatstrophe ausgelöst, die sowohl unsere Nachbarstadt Hagen als auch Teile Iserlohns schwer getroffen hat.

Um den Betroffenen zu helfen, haben die Iserlohn Kangaroos das traditionelle Vorbereitungsspiel vs. Phoenix Hagen zum Benefizspiel gemacht. 1.242 Euro sind an Spenden zusammengekommen – und werden zu gleichen Teilen an Hilfsorganisationen in Hagen und Iserlohn weitergeleitet.

Wir bedanken uns bei allen, die in wilden Zeiten den Blick für das Miteinander nicht verloren und geholfen haben, diese Spende möglich zu machen.

Solidarität ist wichtig. Ebenso Zusammenhalt. Und gemeinsam kann jedes Hindernis gemeistert werden!

#Together