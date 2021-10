Der Weihnachtspäckchenkonvoi bringt Geschenke für bedürftige Kinder in entlegenen und ländlichen Gegenden in Osteuropa. Auch in Iserlohn und Menden stehen Sammelstellen bereit, an der Kindergarten- und Schulkinder ihre Geschenke abgeben können.

Im Mittelpunkt steht der Grundgedanke: Kinder helfen Kindern. Kindergarten- und Schulkinder in Deutschland verpacken ein Weihnachtsgeschenk für ein anderes Kind in einem anderen Land, das vielleicht sonst gar keine anderen Geschenke zu Weihnachten bekommen würde. Der Weihnachtspäckchenkonvoi bringt diese Weihnachtsgeschenke dann zu Waisen- und Krankenhäusern, Behinderteneinrichtungen, Kindergärten und Schulen in den ärmsten, entlegenen und ländlichen Regionen Osteuropas.

Der Weihnachtspäckchenkonvoi fährt in diesem Jahr vom 4. bis 11. Dezember nach Bulgarien, Moldawien, Rumänien und in die Ukraine. Daher sollten die Weihnachtspäckchen bis Samstag, 13. November, an den Sammelstellen abgegeben werden.

In Iserlohn sammelt die Service-Organisation Ladies' Circle 49 Märkisches Sauerland die Geschenke in dem Geschäft Zwergentracht Baby&kids, Am Dicken Turm 11.

In Menden sind die Sammelstellen bei Leonie Haase, Windthorststr. 36, an der Gesamtschule Menden, Windthorststr. 36 sowie im Geschäft Brille 36, Hauptstraße 36.

Verwendet werden sollte am besten ein Schuhkarton. Ob das Päckchen für Jungen oder Mädchen gepackt ist, kann auf dem Aufkleber markiert werden – es können auch zwei Kreuze gesetzt werden. Das Päckchen selbst kann ganz individuell zusammengestellt und liebevoll zu einem Weihnachtsgeschenk verpackt werden. Die Waren sollten neuwertig oder sehr gut erhalten sein, gut haltbar, kindgerecht und auch gerne nützlich.

Beispiele sind Spielsachen wie Würfel- und Kartenspiele, Aufkleber, Jojos, Teddys, Spielzeugautos, Tennisbälle, neue Kinderkleidung, wie Mützen, Handschuhe, Schals, Sportsachen, Hygieneartikel wie Zahnpasta, Zahnbürste und Waschzeug, Mal- und Schreibutensilien, Schulbedarf, Geldbeutel, Tagebücher, Kalender, Alben oder Süßigkeiten.

Mehr Informationen zum Konvoi gibt es unter https://weihnachtspaeckchenkonvoi.de/unser-ziel/.

Hinter dem Weihnachtskonvoi stecken Freunde von Round Table, Ladies’ Circle, Old Table und Tangent Club zusammen mit vielen weiteren Unterstützern.