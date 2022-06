Iserlohn. Der Lions Clubs Iserlohn-Hemendis finanziert im Rahmen des Projekts „Guckmal“ kostenfreie Förderboxen für Kinder mit Dyskalkulie, Legasthenie oder Aufmerksamkeitsstörungen.

„Diese Kinder sind durch die Corona-Pandemie noch mehr als andere gefährdet, den Anschluss an relevante schulische Inhalte zu verlieren“ erklärt die Präsidentin des Clubs, Elke Fiebig. „Hier wollten wir helfen und haben mit dem Zweckverband für psychologische Beratungsleistungen (ZfB) und Hilfen einen versierten Partner gefunden.“

Der ZfB diagnostiziert und therapiert die betroffenen Kinder auf Bitten der Schulen oder Eltern selbst. Allerdings können viele Kinder aufgrund der hohen Nachfrage erst nach einer längeren Wartezeit an der Therapie teilnehmen. Um diese Wartezeit sinnvoll zu nutzen, erhalten die Kinder künftig kostenfrei Förderboxen mit speziell auf ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmten Lernmaterialien, die zu Hause eingesetzt werden können.

Die Materialien, die aufgrund ihres oft spielerischen Charakters besonders motivierend sind, werden als Leihgaben gestaltet und stehen daher mehreren Kindern nacheinander zur Verfügung. Der Lions Club Iserlohn-Hemendis finanziert diese Förderboxen mit bislang 3.500 Euro, welche für etwa 70 Boxen reichen. Ein Teil dieses Geldes stammt von Aktionen des Lions Clubs in Menden, beispielsweise beim ‚Laubfest‘ im Oktober 2021 oder aus der Pfandbox bei Edeka Enste. Ansprechpartnerin in der Mendener Beratungsstelle des zfb ist Sandra Audehm-Pettke. Einnahmen aus der Pfandbox sind zudem ‚Mendener in Not‘, dem DeCent Laden sowie der Villa Dominik zugute gekommen.

Wer das Projekte unterstützen möchte, kann auf das Konto des Fördervereins der Freunde Lions Iserlohn-Hemendis, IBAN DE29 4455 0045 0018 0833 60, spenden.